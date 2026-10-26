رئیس کل دادگستری مازندران در آیین تکریم و معارفه دادستان قائم‌شهر، بر برخورد قاطع با فساد، اخلالگران امنیت و متجاوزان به حقوق عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان قائم‌شهر، با اشاره به امنیت به‌عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم، گفت: دادستان‌ها، قضات و ضابطان قضایی وظیفه دارند با افرادی که در جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند.

وی با گرامیداشت یاد بیش از هزار شهید شهرستان قائم‌شهر در دوران دفاع مقدس، اقتدار و سربلندی ایران را مرهون مجاهدت و ایثارگری شهدا دانست و بر سنگینی مسئولیت دستگاه قضایی در اجرای عدالت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از وظایف دستگاه‌های اجرایی و قضایی برشمرد و افزود: مسئولان باید با رفع موانع تولید، زمینه جذب سرمایه‌گذار، توسعه تولید و اشتغال را فراهم کنند.

پوریانی، تعلل در اجرای برخی طرح‌های عمرانی و اقتصادی، از جمله آزادراه قائم‌شهر به نکا، و خروج برخی سرمایه‌گذاران از مازندران به مقصد استان‌های دیگر را از چالش‌های موجود دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط امن و آسان برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین برخورد با غارتگران بیت‌المال، مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه را از وظایف مهم دادستانی‌ها برشمرد.

رئیس کل دادگستری مازندران، تعیین تکلیف مالکیت و احیای صنعت نساجی مازندران، رفع تصرف حریم ساحلی، برخورد با متجاوزان به اموال عمومی و رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی را از اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از دستگاه‌های اجرایی استان عنوان کرد.

آیت‌الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر نیز در این مراسم، افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق حضور و مشارکت مردم را از مطالبات مهم از دستگاه قضایی دانست و گفت: حفظ و گسترش عدالت در کشور می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

وی مبارزه مؤثر با فساد و سوءاستفاده‌کنندگان، برخورد بازدارنده با مفسدان، نظارت بر حسن اجرای قوانین، بازرسی‌های مستمر و رسیدگی به ترک فعل مسئولان را از دیگر مطالبات مردم در مسیر احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت برشمرد.

در پایان این مراسم، محمد باقری به‌عنوان دادستان جدید قائم‌شهر معرفی و از خدمات علی نیازی، دادستان سابق این شهرستان، قدردانی شد.