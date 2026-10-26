به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرزاد محمدی گفت: یکی از اقدامات مهم انجام‌ شده در شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد، تعریف ۱۰۸ واحد کارگاهی با هدف ایجاد درآمد پایدار و فراهم کردن بستر فعالیت برای صنایع کوچک است که بخشی از این واحدها آماده بهره‌برداری هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستانبا اشاره به اهمیت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شرکت شهرک‌های صنعتی در استان گفت:در این منطقه که پیش از این کاربری و شرایط متفاوتی داشته است، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در بخش‌های مختلف تعریف شده است.

محمدی بیان کرد:از مجموع واحدهای کارگاهی تعریف‌شده، ۲۴ واحد با مساحت ۱۵۰ مترمربع در مراحل آماده‌سازی قرار دارند و آماده راه‌اندازی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری این واحدها به متقاضیان عنوان کرد:با توجه به سیاست‌های سازمان صنایع کوچک، باید زمینه ی استقرار صنایع کوچک را به‌صورت خوشه‌ای،همگن و متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای فراهم شود تا واحدهای مستقر در این مجموعه بتوانند در چارچوب یک راهبرد مشخص فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با تأکید بر اینکه ایجاد درآمد پایدار یکی از محورهای مهم برنامه‌های این مجموعه است، گفت:بر اساس راهبردهای مطرح‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، باید بخشی از منابع مورد نیاز شرکت‌ها از محل درآمدهای پایدار تأمین شود تا وابستگی به منابع دیگر برای تأمین هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند.

محمدی با اشاره به برآورد هزینه‌های جاری شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان افزود:هزینه‌های جاری شرکت در سال جاری ،۱۰۳ میلیارد تومان برآورد شده است که ۲۰ درصد آن رقمی حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود:تاکنون قراردادهایی به ارزش پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل واگذاری و اجاره واحدهای کارگاهی در شهرک‌های صنعتی استان امضا شده است؛این اقدام می‌تواند زمینه ی تأمین بخشی از منابع مورد نیاز شرکت از محل درآمدهای پایدار را فراهم کند.

محمدی با اشاره به ظرفیت واحدهای صنعتی و صنفی استان گفت:در لرستان هزار و ۳۰۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده و در کنار این واحدها، تعداد قابل توجهی واحد صنفی هم در استان فعالیت می‌کنند.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان بیان کرد:بر اساس آمار مطرح‌شده، ۹۰ هزار واحد صنفی در لرستان وجود دارد که بخشی از آن‌ها در حوزه‌های تولیدی فعالیت دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل و راه‌اندازی واحدهای کارگاهی در استان گفت: امیدواریم با تداوم حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تکمیل مراحل اجرایی، در ماه‌های آینده شاهد بهره‌برداری از بخشی از این واحدها و واگذاری آن‌ها به متقاضیان باشیم تا گام مؤثری در مسیر اشتغال‌زایی و تحقق درآمد پایدار در شهرک‌های صنعتی استان برداشته شود.