فعال محیط‌زیست، با تمرکز بر احیای جنگل‌های زاگرس توانسته گام‌های بزرگ در مسیر صلح و محیط‌زیست بردارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛علیرضا فیاض، فعال محیط‌زیست در سطوح ملی و بین‌المللی، با تمرکز بر پیام صلح و خدمت به بشریت، مسیر متفاوتی را در سال جاری پیموده است.

وی که موفق به دریافت جایزه صلح جهانی ماتما گاندی و درجه دکترای افتخاری صلح شده، فعالیت‌های خود را بر دو محور اصلی استوار کرده است.

احیای جنگل‌های مناطق زاگرس‌نشین با کاشت هزاران نهال از گونه‌های مقاوم به کم‌آبی و دوم، مبارزه با آلودگی‌های پسمانداز جمله فعالیت‌های این دوستدار طبیعت است.

فیاض با جمع‌آوری میلیون‌ها فیلتر سیگار از سطح زمین، گامی بلند در جهت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی برداشته و از آن جمله، بیش از یک میلیون بطری حاوی فیلتر‌های سیگار را برای مدیریت پسماند آماده کرده است.

این دوستدار محیط زیست هدف از این اقدامات را نه تنها حفاظت از طبیعت، بلکه تبلور پیام صلح ایرانیان به جهانیان می‌داند.