تیم دوومیدانی ذوب‌آهن اصفهان در پایان هفته دوم رقابت‌های دسته برتر دوومیدانی باشگاه‌های کشور که به میزبانی گرگان برگزار شد، با کسب ۲۳۹ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. استقلال با ۲۷۷ امتیاز عنوان نخست این هفته را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها به میزبانی گرگان برگزار شد و تیم ذوب‌آهن اصفهان با اختلاف ۳۸ امتیاز نسبت به استقلال، در رتبه دوم ایستاد. تیم استقلال با ۲۷۷ امتیاز عنوان نخست هفته دوم را به دست آورد و تیم نفت نیز به علت بُعد مسافت در این مرحله حضور نداشت.

در مجموع دو هفته برگزاری مسابقات، استقلال با ۵۱۱.۵ امتیاز صدرنشین است، ذوب‌آهن اصفهان با ۴۹۱.۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و نفت تهران با ۱۹۴ امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

ورزشکاران ذوب‌آهن در مواد مختلف این رقابت‌ها نیز عناوین متعددی کسب کردند. میلاد رحیمی در دو ماده ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ متر به مقام نخست رسید و محمدرضا بهروزی در پرش طول و یونس یوسفوند در پرتاب نیزه دیگر قهرمانان این تیم بودند.

همچنین مانی مختاری در دوی ۸۰۰ متر، امیرحسین عزیزی در دوی ۱۱۰ متر با مانع، خلیل ناصری در دوی ۳۰۰۰ متر با مانع، پویا آریافر در پرش سه‌گام، محمدرضا رحمانی‌فر در پرتاب دیسک و محمد سیستانی در پرتاب چکش به مقام دوم دست یافتند.

تیم‌های امدادی ذوب‌آهن نیز در مواد ۱۰۰ در ۴ متر و ۴۰۰ در ۴ متر امدادی، هر دو عنوان دوم را کسب کردند.

هفته سوم رقابت‌های دسته برتر دوومیدانی باشگاه‌های کشور روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان در تهران برگزار خواهد شد.