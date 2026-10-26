بیش از ۱۸ تن شلیل و گیلاس خراسان شمالی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به روسیه صادر شد .

صادرات بیش از ۱۸ تن شلیل و گیلاس خراسان شمالی به روسیه

صادرات بیش از ۱۸ تن شلیل و گیلاس خراسان شمالی به روسیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از صادرات ۱۸.۳ تن شلیل و گیلاس تولیدی بهره‌برداران استان به کشور روسیه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ارزش ریالی این محموله‌های صادراتی ۳۹ میلیارد ریال بوده است.

وی ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات افزود: صادرات محصولات باغی استان به بازار‌های خارجی، زمینه مناسبی برای توسعه بازار فروش تولیدکنندگان، افزایش ارزش اقتصادی محصولات و تقویت جایگاه باغبانی خراسان شمالی فراهم می‌کند.

محمودآبادی گفت : صادرات شلیل و گیلاس تولیدی بهره‌برداران استان به روسیه در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار‌های هدف انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات باغی، بر ضرورت حمایت از بهره‌برداران، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت مسیر‌های دسترسی به بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.