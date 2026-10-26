تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و بنیاد ایران‌شناسی چهارمحال و بختیاری با شعار «هر معلم و هر دانش‌آموز، یک ایران‌شناس» منعقد شد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و بنیاد ایران‌شناسی چهارمحال و بختیاری

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و بنیاد ایران‌شناسی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: در راستای تعمیق ارزش‌های فرهنگ بومی و استانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشترک علمی و فرهنگی، تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره کل و بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان به مدت ۱۲ ماه به امضا رسید.

بهمن خدادادی افزود: تقویت هویت ملی، آشنایی نسل نوجوان با مفاخر، قهرمانان بومی و ملی و همچنین بهره‌گیری از گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی و شاهنامه‌پژوهی، از ارکان اصلی تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی است.

وی از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و زنگ ایران‌شناسی در مدارس استان خبر داد.