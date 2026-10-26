سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو گفت: حدود ۲۲۰۰ محصول برای حضور در رویداد فر ایران اعلام آمادگی کردند و ۱۰۰ محصول برتر کشور بر اساس شاخص‌های سخت‌گیرانه فناورانه، اقتصادی، اجتماعی و راهبردی در این نمایشگاه انتخاب می‌شوند.

سعید سرکار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به معیار‌های انتخاب محصولات فناورانه برای حضور در نمایشگاه فر ایران افزود: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی برترین محصولات پیشرفته ایرانی نمایش توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به توسعه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات فناورانه کشور است.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته این نمایشگاه که اولین دوره بوده است افزود: در دوره گذشته، از میان ۶۵۰ محصولی که برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۸۰ محصول پذیرش شد که این محصولات حاصل فعالیت حدود ۶۵ شرکت بودند.

سرکار گفت: در انتخاب محصولات صرفاً افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ملاک نیست و کیفیت و سطح فناوری محصولات اهمیت بیشتری دارد بر همین اساس، در دوره گذشته نیز با وجود امکان افزایش تعداد محصولات پذیرفته‌شده، معیار‌های ارزیابی کاهش نیافت.

مسئول برگزاری نمایشگاه «فر ایران» درباره شاخص‌های ارزیابی این محصولات گفت: برخورداری از مجوز‌ها و تأییدیه‌های فنی لازم توسعه محصول در یک سال اخیر رضایت کاربران در صورت ورود به مرحله کاربرد پیچیدگی و سطح بالای فناوری عمق ساخت داخل و نداشتن نمونه مشابه تولیدشده در ایران از جمله معیار‌های انتخاب است.

وی افزود: محصولات همچنین از نظر اثربخشی اقتصادی اجتماعی و راهبردی ارزیابی می‌شوند در بخش اقتصادی، میزان کاهش ارزبری کاهش قیمت محصول در مقایسه با نمونه خارجی، صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور و مردم و ظرفیت صادراتی اهمیت دارد.

سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو گفت: اثربخشی این محصولات بر میزان اشتغال تخصصی ایجادشده و به‌ویژه به‌کارگیری نیرو‌های دارای مدارک دانشگاهی و ایجاد اشتغال پایدار، اهمیت دارد همچنین افزایش دسترسی مردم به محصولات و خدمات ضروری، از جمله دارو‌های پیشرفته با قیمت مناسب‌تر، و کمک به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاهش ارزبری ۱.۳ میلیارد دلاری محصولات منتخب در دوره گذشته

مسئول برگزاری نمایشگاه «فر ایران» با اشاره به نتایج اقتصادی محصولات پذیرفته‌شده در دوره گذشته گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۸۰ محصول حاضر در نمایشگاه در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری برای کشور به همراه داشته‌اند.

سرکار افزود: صرفه‌جویی اقتصادی منتسب به این محصولات نیز حدود ۲۲۰ همت اعلام شده است و میزان کاهش ارزبری، صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش قیمت نسبت به نمونه خارجی و سایر اطلاعات مرتبط با اثربخشی محصول در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا امکان ارزیابی دقیق‌تر توانمندی‌های تولید داخل فراهم شود.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال حضور ۱۰۰ محصول برتر نهایی شده است ادامه داد: این نمایشگاه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود و برای شرکت‌هاحمایت‌های مالی ویژه از جمله وام‌های بلا عوض که بر اساس امتیاز شرکت‌ها تعیین میشود در نظر گرفته شده است تا زمینه تولید خلاق و نوآورانه برای این زنجیره تداوم داشته باشد.