جشنواره روستا و عشایر با برپایی ۳۰ غرفه و با هدف معرفی محصولات محلی، صنایع‌دستی و آداب‌ورسوم گذشتگان در مجموعه گردشگری و فرهنگی داربار تنکابن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جشنواره روستا و عشایر با هدف معرفی توانمندی‌های بومی، محصولات محلی و آداب‌ورسوم گذشتگان، در مجموعه گردشگری و فرهنگی داربار برگزار شد.

در این جشنواره، ۳۰ غرفه برای عرضه و معرفی صنایع‌دستی، سوغات محلی، گل و گیاه، محصولات کشاورزی و ادوات قدیمی مورد استفاده گذشتگان برپا شد.

شمس‌الدین امانپور بخشدار کوهستان گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های روستایی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی میان مردم برگزار شد و با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.

وی افزود: آشنایی مردم با آداب‌ورسوم گذشتگان، معرفی محصولات بومی و فراهم‌کردن زمینه دیده‌شدن توانمندی‌های روستا‌های بخش کوهستان، از اهداف برگزاری این رویداد است.

جشنواره روستا و عشایر داربار، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها و حمایت از تولیدات محلی، هنرمندان و کشاورزان و همچنین توسعه گردشگری منطقه فراهم کرد.