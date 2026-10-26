بسته خبری این هفته «شهروند خبرنگار» از گلایه‌مندی شهروندان نسبت به وضعیت ایستگاه‌های اتوبوس و کمبود امکانات در برخی محله‌ها تا تصاویر زیبایی از همدلی و خدمت‌گزاری ماموران پلیس را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این هفته بخش «شهروند خبرنگار» با رویکردی مردمی، مطالبات و رویداد‌های سطح شهر را از نگاه دوربین مخاطبان روایت کرده است.

در این بسته، گلایه شهروندان از وضعیت نامناسب برخی ایستگاه‌های اتوبوس و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در بعضی محله‌ها مورد توجه قرار گرفته است تا مسئولان شهری برای رفع این دغدغه‌ها گام بردارند.

از سوی دیگر، ارسال تصاویری از لحظات همدلی، تکریم ارباب رجوع و خدمت‌گزاری بی‌منت پلیس به شهروندان، بخش دیگری از روایت‌های ارسالی مخاطبان بود که بازتاب مثبتی در میان کاربران داشته است.