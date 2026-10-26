رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، بر ضرورت شناخت بازار هدف، شناسایی و اعتبارسنجی خریداران بالقوه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، داوری نیکو با اشاره به شرایط جاری و اهمیت تداوم مبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه، گفت: هیچ‌یک از مرزهای ترکیه با ایران بسته نشده است. وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به استمرار روابط تجاری دو کشور، بر ضرورت رصد شرایط موجود، شناسایی مسیرهای مناسب برای تداوم مبادلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.



رایزن بازرگانی کشورمان در ترکیه با اشاره به دیدار و نشست مشورتی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قزوین در استانبول، تعاملات مستقیم و رایزنی‌های دوجانبه را از عوامل مؤثر در تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری دانست.