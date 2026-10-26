با هدف بهبود فضای آموزشی، ورزشی و بهداشتی، طرح‌های مختلفی در ۴ مدرسه شهرستان تویسرکان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این طرح‌ها با مجموع بیش از ۴ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسیدند.

این طرح‌ها شامل زمین چمن فوتبال در هنرستان پسرانه امیرکبیر، محوطه سازی، زیباسازی و مرمت مدرسه روستای اشترمل، سالن ورزشی هنرستان دخترانه فنی فاطمه الزهرا و اتاق بهداشت مدرسه ابن سینا بود

به نیت شهدای میناب ۱۶۸ طرح ورزشی در استان همدان به بهره برداری خواهد رسید.