مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: با راه اندازی سامانه ساختار و ثبت اطلاعات ۲۱۰۰ روستا در این سامانه، جلوی هرگونه کلاهبرداری در خرید و فروش املاک روستایی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت اله سروری گفت: متقاضیان می‌توانند از هر نقطه کشور با تلفن همراه خود وارد سامانه ساختار شده و اطلاعات طرح هادی روستایی که قصد خرید و فروش ملک در آن روستا دارند، مطالعه کنند.

وی افزود: در این سامانه اطلاعات مربوط به محدوده طرح هادی نزدیک به ۴۰ هزار روستای کشور از جمله معابر، کاربری‌ها و مساحت هر پلاک ثبتی به صورت دقیق در دسترس مردم قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: متقاضیان خرید و فروش ملک در روستا‌ها می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی sakhtar.bonyadmaskan.ir نسبت به بررسی اطلاعات روستای مورد نظر اقدام کنند.