مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از تخصیص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن به طرح های فاز تحویلی کوی زیتون خبر داد و بر لزوم تسریع در روند تحویل واحد‌ها و همکاری متقاضیان برای تکمیل فرآیند‌های مربوط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سعید شاهین فر با اشاره به آغاز فرآیند تحویل واحد‌های بلوک های اف ۱-۹و اف ۴ـ۹ و برنامه تحویل بلوک های اف ۲ـ۹ و اف ۳ـ۹ در ادامه این روند، گفت: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن به طرح های فاز تحویلی اختصاص یافته است و لازم است متقاضیان واجد شرایط، مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده، برای تکمیل مراحل تحویل واحد‌های خود اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس، متقاضیان فاز‌های تحویلی از دهک‌های درآمدی ۱ و ۲ تا پنج سال، دهک‌های ۳ و ۴ تا سه سال و دهک‌های ۵ و ۶ تا دو سال فرصت دارند و سایر دهک‌ها نیز باید تا پایان سال جاری با مراجعه به کارگزاری غرب و تسلیم چک‌های مربوط، اقدامات لازم را برای قرار گرفتن در فرآیند تحویل واحد‌ها انجام دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به زمان‌بندی تحویل واحد‌ها افزود: تحویل بلوک اف ۱ـ۹ و اف ۴ـ۹ برای ۱۵ آبان‌ماه و تحویل محدوده اف ۲ـ۹ و اف ۳ـ۹ برای پایان آذرماه سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

شاهین‌فر همچنین با اشاره به روند تأمین منابع مالی این طرح گفت: بخش نخست سهم‌الشرکه مربوط به متمم تسهیلات بانکی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، پنجشنبه هفته گذشته از طریق بانک مسکن به حساب سازنده واریز شده و بخش بعدی نیز ظرف هفته آینده به حساب مجری طرح واریز خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی سازنده به تعهدات خود در قبال متقاضیان گفت: به مجری طرح تأکید شده است که بلوک‌های مربوط به فاز‌های پیش‌بینی‌شده برای تحویل در پایان سال را مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل و تحویل دهد و در صورت خودداری سازنده از اجرای تعهدات، اقدامات قانونی لازم و پیگرد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.