تیم بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، فردا به مصاف فولاد نوین خوزستان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دیدار بین تیم‌های بعثت کرمانشاه و فولاد نوین خوزستان، در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، ساعت ۱۷ فردا (سه‌شنبه، پنجم آبان) در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.

براساس اعلام فدراسیون، قضاوت این دیدار را امید منفردیان برعهده دارد و مسعود مرادی، حسین شیبانی و امیرحمزه موسوی کمک‌های او هستند، ناظر این دیدار نیز براتعلی مولوی است.

تیم بعثت کرمانشاه در رده نهم جدول وتیم فولاد نوین در رده دهم جدول قرار گرفته است.