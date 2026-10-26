به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی، مدیر صنایع تبدیلی وغذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: ۱۷ فقره موافقت‌نامه اصولی طرح صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در مهرماه سال جاری در استان صادر شد.

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وی با بیان اینکه این طرح‌ها در زمینه‌های بسته‌بندی سبزیجات و صیفی، انواع خوراک دام، سردخانه، بسته‌بندی علوفه، بسته‌بندی خرما و آرد گندم فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: ظرفیت سالانه این طرح‌ها ۷۰ هزار و ۱۵۵ تن در سال است.

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هاشمی افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های آبادان، مسجد سلیمان، حمیدیه، اندیمشک، دزفول، باوی، گتوند، ایذه، بهبهان، شوشتر و کرخه اجرا می‌شوند.

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مدیر صنایع تبدیلی وغذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان کل سرمایه ثابت به‌منظور اجرای این طرح‌ها را ۳۱ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها، برای ۲۱۲ نفر اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.