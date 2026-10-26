معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت نگاه شایسته‌سالارانه به مدیریت گفت: انتخاب افراد توانمند برای مسئولیت‌های مدیریتی، حق جامعه و سازمان است و نباید به دلیل جنسیت، قومیت یا وابستگی به گروه‌های خاص، جامعه را از توانمندی‌های افراد شایسته محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در "دومین نشست هم‌اندیشی شبکه بانوان مدیر وزارت بهداشت" در تالار شهید سلیمانی این وزارتخانه، با بیان اینکه مدیریت بیش از آنکه افتخار یا امتیاز شخصی باشد، مسئولیتی در قبال جامعه است، اظهار کرد: مدیریت مدال افتخار نیست که با صدور حکم مسئولیت به فرد اعطا شود؛ بلکه فرصتی برای خدمت است و زمانی می‌توان به فردی که مسئولیت خود را به‌درستی انجام داده و با کارنامه‌ای موفق آن را تحویل می‌دهد تبریک گفت.

وی افزود: مسئولیت مدیریتی، در کنار فرصت خدمت و رشد فردی و معنوی، تعهد و پاسخ‌گویی به همراه دارد و از این رو، باید به جایگاه مدیریت با نگاهی مسئولانه نگریست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت دفاع از حق جامعه در انتخاب مدیران شایسته تصریح کرد: مسئله صرفاً این نیست که زنان حق دارند به جایگاه‌های مدیریتی برسند؛ بلکه جامعه حق دارد از توانایی‌های افراد شایسته بهره‌مند شود. بنابراین، نباید به دلیل زن یا مرد بودن، قومیت یا وابستگی به گروهی خاص، افراد توانمند را از فرصت مدیریت محروم کرد.

چنگیز با اشاره به اینکه برخورداری از موقعیت مدیریتی لزوماً به معنای برتری ذاتی افراد نیست، گفت: نمی‌توان تصور کرد افرادی که امروز فرصت حضور در جایگاه‌های مدیریتی را یافته‌اند، ذاتاً باهوش‌تر، مستعدتر یا شایسته‌تر از دیگران هستند. ممکن است افراد بسیاری با توانمندی‌های علمی، خلاقیت و استعداد بیشتر، به دلیل فراهم نشدن فرصت‌های لازم، هرگز به چنین جایگاه‌هایی دست پیدا نکنند.

وی ادامه داد: برخورداری از فرصت مدیریت باید با احساس مسئولیت همراه باشد؛ چراکه فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته، لزوماً نشان‌دهنده برتری ما نسبت به دیگران نیست. از این منظر، بحث مدیریت زنان نیز باید بیش از آنکه بر امتیاز فردی متمرکز باشد، بر حق جامعه برای بهره‌گیری از ظرفیت همه افراد شایسته استوار شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش شبکه‌های رسمی و غیررسمی در ساختار سازمان‌ها، خاطرنشان کرد: شبکه‌های غیررسمی بخش طبیعی هر سازمانی هستند و لزوماً ماهیت منفی ندارند؛ این شبکه‌ها می‌توانند در خدمت اهداف سازمان قرار گیرند یا در جهت مخالف آن عمل کنند. از این رو، یکی از مهارت‌های مهم مدیران، شناخت این شبکه‌ها و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با اعضای آنها، جلب همراهی و متقاعد کردن افراد است.

چنگیز با بیان اینکه مدیریت صرفاً از طریق بخشنامه‌ها و ساختار‌های رسمی امکان‌پذیر نیست، افزود: مدیر موفق باید علاوه بر شناخت ساختار رسمی، از روابط و تعاملات غیررسمی سازمان نیز آگاهی داشته باشد و بتواند این ظرفیت‌ها را در مسیر تحقق اهداف مجموعه به کار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تفاوت فرصت‌های ارتباطی زنان و مردان در برخی محیط‌های سازمانی، توضیح داد: ممکن است مردان به دلیل حضور پررنگ‌تر در برخی شبکه‌های تعاملی، ارتباطات گسترده‌تری با سطوح بالاتر مدیریتی داشته باشند. شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند به درک بهتر شرایط سازمانی و اصلاح نگاه‌ها و رویه‌های موجود کمک کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه، با اشاره به وضعیت حضور زنان در بخش‌های مختلف این وزارتخانه، گفت: در حوزه‌هایی مانند پرستاری، مدیریت مراکز درمانی و برخی بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت، زنان حضور پررنگی دارند و بسیاری از مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته‌اند. در این حوزه‌ها، زنان در عمل توانمندی‌های خود را نشان داده‌اند و نباید موضوع انتخاب مدیران زن را صرفاً در قالب سهمیه‌بندی یا اعطای امتیاز ویژه به آنان بررسی کرد.

چنگیز در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، انجام درست وظایف و انتخاب افراد بر اساس شایستگی است. اگر نظام مدیریتی بر شایسته‌سالاری استوار باشد، افراد توانمند باید فرصت حضور و پیشرفت پیدا کنند؛ اما اگر قرار باشد انتخاب مدیران بر مبنای معیار‌های غیرشایسته‌سالارانه انجام شود، اساساً دستیابی به جایگاه مدیریتی نمی‌تواند به‌خودی‌خود مایه افتخار باشد.