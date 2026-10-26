رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حاضر یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۱۲ راس دام در استان، پلاک کوبی و در سامانه هویت گذاری دام، ثبت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: پلاک کوبی دام در گیلان از سال ۹۸ آغاز شد و در حاضر یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۱۲ راس دام در استان، پلاک کوبی و در سامانه هویت گذاری دام، ثبت شده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم پلاک کوبی همه دام‌های سبک، سنگین، عشایری، سنتی و صنعتی، افزود: دستیابی به آمار واقعی دام ها، جلوگیری از قاچاق احشام، برنامه ریزی برای تامین علوفه آن ها، ساماندهی دام‌های پراکنده، تشخیص مالکیت دام‌های خسارت دیده و حفظ ذخایر ژنتیکی بومی از اهداف پلاک گذاری دام‌ها محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از دامداران خواست برای پلاک کوبی و به روزرسانی آمار دام‌های خود هر چه زودتر به سامانه هویت گذاری دام مراجعه کنند.

صالح محمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۰۳ راس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان، بخش عمده نیاز استان به گوشت قرمز از دیگر استان‌ها تامین می‌شود.