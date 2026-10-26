تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان، فردا سه‌شنبه پنجم آبان ساعت ۱۱ در سالن یادگار امام دلیجان به مصاف تیم پلی وایتال می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بانوان فوتسالیست پالایش نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر به دیدار پلی وایتال می روند.

هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان فردا سه شنبه، پنجم آبان، ساعت ۱۱ در سالن یادگار امام دلیجان، برگزار می شود.

تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته‌ی نخست رقابت‌های لیگ برتر، میزبان تیم پارسه کرمان بود و توانست با نتیجه‌ی هشت بر صفر شروعی پر افتخار برای خود رقم زند.

پارسه که نخستین حضورش را در لیگ برتر تجربه می‌کرد، در آن دیدار اسیر تمرکز و کار تیمی آبادانی ها شد. هرچند چندین بار تیرک دروازه ناجی این تیم بود تا با گل‌های بیشتری بدرقه نشوند.