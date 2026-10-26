معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه و مراجع علمی برای پایش و ارزیابی طرح‌ها و استفاده از روش‌های نوین در اجرا و آزمایش مصالح در طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی در دهمین جلسه شورای فنی استان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، اظهار کرد: باتوجه به وجود حدود ۷۵۰ طرح نیمه تمام استانی و ده‌ها طرح نیمه تمام ملی و محدودیت منابع مالی و اعتبارات تخصیصی، ضروری است طرح‌های عمرانی بر اساس میزان اثربخشی و پاسخگویی به حل چالش‌ها و مسایل استان، پیشرفت فیزیکی و زمان بهره‌برداری اولویت‌بندی شوند تا منابع موجود با بیشترین اثربخشی هزینه شود.

وی با تأکید بر نقش شورای فنی در این زمینه، افزود: باید با استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی اعضای کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای فنی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و اساتید مجرب دانشگاه، چارچوبی مشخص برای پایش، ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام تدوین شود تا نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های عمرانی و برنامه‌ریزی برای توزیع و تخصیص اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، بهره‌گیری از توان دانشگاهی را راهکاری برای تقویت فرآیند پایش و ارزیابی طرح‌ها دانست و بر ضرورت تدوین پیشنهاد‌های کارشناسی برای استفاده مؤثرتر از این ظرفیت در شورای فنی استان تأکید کرد.