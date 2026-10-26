مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: کالاها و خدماتی که مشمول استاندارد اجباری هستند، در صورت نداشتن گواهی بازرسی، پروانه‌شان باطل می‌شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: برخی از خدمات همچون شهربازی‌ها باید گواهی بازرسی باید داشته باشد و باید بازرسی دوره‌ای سه ماهه هم داشته باشند در غیر این صورت پروانه آنها باطل می‌شود.

بذری افزود: در حوزه کالا‌های مشمول استاندارد اجباری دو نمونه تولیدکننده داریم که تولیدکننده سنتی و کارگاه‌ها یکی از این موارد است و در حوزه کارگاه‌های سنتی لبنی که مشمول استاندارد اجباری هستند، اقدامی جز نظارت بهداشتی انجام نمی‌دهیم و اینها می‌بایست حتماً در محل تولید به فروش برسند، یعنی محل عرضه برای ما بسیار مهم است.

وی افزود: ۱۰۰۰۱۵۱۷ شماره پیامکی است که هم استانی‌ها می‌توانند از اینکه کالا و یا خدمات پروانه استاندارد دارند، مطلع شوند.