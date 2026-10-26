ثبت درخواست نقل و انتقالات و میهمانی پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه منادا از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اعلام کرد: ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه منادا تا شنبه ۹ آبان ادامه دارد.

متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق مفاد آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، برای ثبت درخواست خود در سامانه منادا اقدام کنند.

ثبت درخواست صرفاً با شماره دانشجویی ۹ رقمی و کد ملی امکان‌پذیر است و ضروری است متقاضیان از سپردن ثبت درخواست به افراد دیگر خودداری کنند. آخرین وضعیت درخواست ثبت‌شده به صورت برخط در سامانه قابل مشاهده خواهد بود و از طریق رایانامه دانشگاهی به اطلاع متقاضیان می‌رسد. همچنین متقاضیان باید پس از پرداخت هزینه بررسی مدارک و دریافت کد رهگیری سامانه بانک، از تکمیل فرایند درخواست (ثبت نهایی) و دریافت شماره پرونده خود اطمینان حاصل کنند.