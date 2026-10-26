به گزارش خبرگزاری صداوسیما میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، در پیامی به مناسبت آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل نوشت: پایداری در برابر تهدیدات و بحران‌ها، پیش از آنکه در میدان حوادث معنا پیدا کند، در تصمیم‌های امروز ما شکل می‌گیرد؛ در برنامه‌هایی که از پیش تدوین می‌کنیم، در زیرساخت‌هایی که ایمن می‌سازیم، در نیرو‌هایی که آموزش می‌دهیم و در آمادگی‌ای که به یک فرهنگ سازمانی تبدیل می‌کنیم. متن این پیام به شرح زیر است:

ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، فرصتی برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌ها و بازنگری در شیوه‌های حفاظت از سرمایه‌های انسانی، امکانات و ظرفیت‌های خدمت‌رسانی کشور است. در این عرصه، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که برنامه‌ها از سطح اسناد و دستورالعمل‌ها فراتر بروند و در رفتار سازمانی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و عملکرد نیرو‌های عملیاتی نمود پیدا کنند.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی بشردوستانه، مردمی و متکی بر مشارکت داوطلبانه، در شرایط عادی و اضطراری مسئولیت مهمی در حمایت از آسیب‌دیدگان، ارائه خدمات امدادی و کمک به حفظ سلامت و ایمنی جامعه بر عهده دارد. ایفای مؤثر این مسئولیت، مستلزم آن است که خود سازمان نیز در برابر اختلالات، تهدیدات و شرایط پیش‌بینی‌نشده از آمادگی، انعطاف‌پذیری و توان استمرار عملیات برخوردار باشد.

انتظار می‌رود همه مدیران و مسئولان واحد‌های جمعیت هلال‌احمر، با نگاهی مسئولانه و مبتنی بر ارزیابی خطر، الزامات پدافند غیرعامل را در برنامه‌های اجرایی خود لحاظ کنند و با پایش مستمر آمادگی، رفع نارسایی‌ها و تقویت هماهنگی‌های درون‌سازمانی و بین‌دستگاهی، برای ارائه خدمات ایمن، مؤثر و مستمر در شرایط مختلف آماده باشند.

آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل را بهانه‌ای برای تجدید عهد با مسئولیت حرفه‌ای و انسانی خود می‌دانیم؛ مسئولیتی که اقتضا می‌کند پیش از وقوع بحران بیندیشیم، پیش از بروز آسیب اقدام کنیم و در زمان حادثه، با آمادگی و انسجام در کنار مردم بمانیم.

میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران