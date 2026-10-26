به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در نشست بررسی میزبانی تبریز در طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران با حضور سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت توجه به توانمندی شهر‌ها در تبدیل آموزه‌های نهج‌البلاغه به اقدامات عملی تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت چند شهرستان برای انتخاب به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه ایران اظهار کرد: معیار انتخاب نباید صرفاً پیشینه فرهنگی و مذهبی شهر‌ها باشد، بلکه باید مشخص شود هر شهر تا چه اندازه توانایی به‌کارگیری آموزه‌های نهج‌البلاغه در عرصه‌های اجتماعی و نظام حکمرانی را دارد. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: شهر منتخب باید با نگاه به آینده حرکت کند و در چارچوب ساختار‌های اداری و افتخارات گذشته محدود نماند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برگزاری رویداد‌های فرهنگی و مذهبی به‌تنهایی برای تحقق اهداف معرفتی کافی نیست تصریح کرد: مهم آن است که مفاهیم و پیام‌های این رویداد‌ها تا چه اندازه به لایه‌های مختلف جامعه منتقل شود. آموزه‌های نهج‌البلاغه نیز باید از سطح برنامه‌های فرهنگی فراتر رفته و در عرصه‌های اجتماعی و اجرایی به کار گرفته شوند.

محمدزاده با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری تبریز خاطرنشان کرد: گذشتگان میراث ارزشمندی برای این شهر به‌جا گذاشته‌اند، اما وظیفه امروز صرفاً تکیه بر دستاورد‌های گذشته نیست، بلکه باید بر پایه این میراث، افق‌های تازه‌ای برای آینده ترسیم کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تعیین اهداف روشن برای دوره دوساله اجرای طرح گفت: در صورت انتخاب تبریز، باید از ابتدا مشخص باشد که در پایان این دوره چه تغییرات ملموس و قابل ارزیابی در نظام حکمرانی و زندگی اجتماعی مردم ایجاد خواهد شد. اگر توان تحقق چنین اهدافی وجود نداشته باشد، نباید به جایگاه ارزشمند این عنوان جفا کرد.

وی هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، استاندار و دیگر مجموعه‌های مرتبط را از ظرفیت‌های استان برای اجرای موفق این طرح دانست و گفت: انتظار می‌رود تبریز در پایان دوره دوساله، الگو‌های عملی برگرفته از آموزه‌های نهج‌البلاغه را برای بهره‌گیری سایر استان‌های کشور ارائه کند.

سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اجرای دوسالانه طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، شناسایی و ارج نهادن به ظرفیت‌های شهر منتخب و ارتقای سطح معارف قرآنی و معرفتی اجرا می‌شود.

وی افزود: بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های شهر منتخب باید زمینه گسترش فعالیت‌های معرفتی و ترویجی و انتقال تجربه‌های موفق به سایر شهر‌های استان و کشور را فراهم کند.