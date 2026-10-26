رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخلی گفت: حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت‌پذیری بازار دنبال شود و به شکل‌گیری انحصار منجر نشود.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست بررسی مسائل و چالش‌های رویه‌های کولبری و ملوانی، حمایت از تولید داخلی را از اصول مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و افزود: این حمایت‌ها باید تدریجی و مبتنی بر برنامه‌های مشخص باشد تا بنگاه‌های اقتصادی در بازه زمانی متناسب با شرایط خود، توان رقابت‌پذیری را به دست آورند و در نهایت از حمایت‌های دولتی بی‌نیاز شوند.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن حمایت‌ها تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان باید هم‌زمان با توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت در بازار انجام شود تا ضمن کمک به رشد بنگاه‌های داخلی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولید نیز فراهم شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حمایت از تولید نباید به ایجاد منافع تثبیت‌شده برای گروه‌های خاص منجر شود، گفت: اگر تولیدکننده منافع خود را در انحصار بازار یا تضعیف حقوق مصرف‌کننده تعریف کند، چنین رویکردی با اهداف واقعی حمایت از تولید سازگار نیست و می‌تواند اصلاح سازوکارهای بازار را در آینده دشوار کند.

دهقان‌دهنوی همچنین با اشاره به تفاوت شرایط فعالان اقتصادی در تأمین ارز افزود: صادرکنندگانی که با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام می‌دهند، در مسیر توسعه تجارت کشور فعالیت ارزشمندی دارند و باید ضمن حمایت، زمینه تسهیل فعالیت آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که با نرخ توافقی ارز فعالیت می‌کنند نیز باید از سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایت‌های متناسب برخوردار شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های تجاری و تولیدی، خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی باید متناسب با نیازهای اقتصاد طراحی شوند تا ضمن مدیریت چالش‌های موجود، زمینه فعالیت بنگاه‌ها، تقویت اشتغال و تحرک اقتصادی فراهم شود.

دهقان‌دهنوی در پایان بر لزوم تدوین رویه‌هایی تأکید کرد که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان، ارتقای رقابت‌پذیری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

این نشست با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، ارسلان زارع، استاندار بوشهر و اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سالن مروارید خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.

بررسی مسائل و چالش‌های رویه‌های کولبری، ملوانی و تجارت مرزی، تسهیل فرایندهای تجاری، کاهش موانع موجود و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی از محورهای این نشست بود.