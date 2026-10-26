به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره مسابقات بر خلاف دوره قبل، مسابقات تیمی و انفرادی در یک دوره برگزار شد. نتایج مسابقات مسابقات به این شرح است:

*** مردان:

* فینال انفرادی:

توموکازو هاریموتو از ژاپن ۴ - ۲ لی تیان یانگ از چین

- در این بخش کو گوان هونگ از تایوان و ون رویبو از چین سوم مشترک شدند. هاریموتو برای دومین بار پس از سال ۲۰۲۴ قهرمان شد.

- از ایران نیما عالمیان در دور اول با شکست ۰ - ۳ از یو کووان تو از هنگ کنگ، آرین غفاری در دور اول با شکست ۱ - ۳ از وونگ کی شن از مالزی حذف شدند. محمد حبیبی نیز در دور نخست ۰ - ۳ مغلوب هوانگ یو زنگ از چین شد. همچنین نوشاد عالمیان در دور اول ۳ - ۰ علیشیر یاکوب بائف از قرقیزستان را شکست داد، اما در دور دوم ۲ - ۳ مغلوب کو گوآن هونگ از تایوان شد. بنیامین فرجی نیز در دور اول ۳ - ۰ مشعل الکندری از کویت و در دور دوم ۳ - ۱ هیروتو شینوزوکا از ژاپن را برد و در دور یک هشتم نهایی برابر پارک کانگ هیون از کره جنوبی ۰ - ۳ مغلوب و حذف شد.

*** زنان:

* فینال انفرادی:

چن یی از چین ۳ - ۰ میوا هاریموتو از ژاپن

- در این بخش کوآی مان و وانگ ییدی از چین سوم مشترک شدند.

- از ایران الینا رحیمی در دور نخست با شکست ۱ - ۳ از کولاپاسر از تایلند حذف شد. ندا شهسواری با پیروزی ۳ - ۰ بر هوی لی سیاک از ماکائو و شکست ۱ - ۳ از کارن لین از مالزی در دور دوم، فاطمه یاری در دور اول ۳ - ۰ آنخما سر اود از مغولستان را مغلوب کرد و در دور دوم ۲ - ۳ از سیندرلا داس از هند شکست خورد و ستایش ایلوخانی در دور اول ۳ - ۰ میشکا ابراهیم از مالدیو را برد و در دور دوم با شکست ۱ - ۳ چن یی از چین حذف شدند. مهشید اشتری در دور نخست با انصراف نهال القحطانی از عربستان برنده شد و در دور دوم ۳ - ۰ سر لین کیان از سنگاپور را مغلوب کرد، اما در دور یک شانزدهم ۰ - ۳ از وانگ ییدی از چین شکست خورد و حذف شد.

* فینال دوبل مردان:

لین شی دونگ و هوانگ یو چنگ از چین ۳ - ۱ ون رویبو و یوان لی سن از چین

- در این بخش تیم کوئن پانگ و آیزاک کوئک از سنگاپور و وونگ، چون تینگ و چان بالدوین از هنگ کنگ سوم مشترک شدند.

- از ایران تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری در دور اول تیم تاجیکستان را برد و در دور دوم با انصراف تیم ژاپن برنده معرفی شد، اما در دور سوم ۰ - ۳ مغلوب فیلیپین و حذف شد. تیم نوشاد و نیما عالمیان نیز در دور اول ۳ - ۰ عربستان را برد و در دور دوم با همین نتیجه ازبکستان را شکست داد، اما در دور یک هشتم نهایی ۲ - ۳ مغلوب تیم سنگاپور شدو حذف شد.

* فینال دوبل زنان:

کوآی مان از چین و وانگ ییدی از چین ۳ - ۱ میوا هاریموتو و هینا هایاتا از ژاپن

- در این بخش تیم چن یی و جیانگ یییی از چین و ساتسوکی اودو و میو ناگازاکی از ژاپن سوم مشترک شدند.

- برای ایران تیم ندا شهسواری و فاطمه یاری در دور اول ۳ - ۲ تیم ماکائو را برد و در دور دوم ۰ - ۳ از تیم ژاپن شکست خورد و حذف شد. تیم ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری در دور اول ۳ - ۰ تاجیکستان را مغلوب کرد و در دور دوم ۰ - ۳ از تیم دوم ژاپن شکست خورد و حذف شد.

- پیش از این در دوبل مختلط تیم‌های ژاپن و چین اول و دوم و تیم‌های کره جنوبی و هند سوم مشترک شدند. برای ایران - تیم ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی در دور اول ۳ - ۱ تیم سریلانکا را شکست داد و در دور دوم ۰ - ۳ مغلوب تیم هنگ کنگ شد و حذف شد. تیم آرین غفاری و مهشید اشتری نیز در دور اول با شکست ۰ - ۳ از قرقیزستان حذف شد.

- در بخش تیمی مردان تیم‌های چین و کره جنوبی اول و دوم و تیم‌های ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. تیم ایران در دور گروهی ۳ - ۱ عراق و ۳ - ۰ بنگلادش را برد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران سپس در جدول حذفی ۳ - ۰ از سد ماکائو گذشت و در دور دوم ۳ - ۱ عربستان را مغلوب کرد و در دور سوم ۳ - ۰ سنگاپور را شکست داد و در دور یک چهارم نهایی ۰ - ۳ از چین شکست خورد، اما در دیدار برای رده‌های ۵ و ۶ با نتیجه ۳ - ۰ تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و پنجم شد.

در بخش تیمی زنان تیم‌های ژاپن و چین اول و دوم و تیم‌های تایوان و کره جنوبی سوم مشترک شدند. تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه ۳ با نتیجه ۳ - ۲ قزاقستان و ۳ - ۰ مالدیو را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در جدول حذفی در دور اول استراحت کرد و در دور دوم ۳ - ۰ اندونزی را برد و در دور سوم ۱ - ۳ مغلوب تایوان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

* رده بندی مدالی پایانی:

۱- چین ۴ طلا ۴ نقره ۴ برنز

۲- ژاپن ۳، ۲، ۲،

۳- کره جنوبی - ۱، ۲،

۴- تایوان - - ۳،

۵- هند، سنگاپور و هنگ کنگ با یک برنز

در دور قبل در سال ۲۰۲۵ در تیمی مردان تیم چین با شکست هنگ کنگ قهرمان شد و تیم‌های ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان چین با شکست ژاپن قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی و سنگاپور سوم مشترک شدند.

- در تاریخ پینگ پنگ قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۵۲ آغاز و از سال ۱۹۶۸ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، چین با ۱۴۳ طلا، ۹۰ نقره و ۱۱۳.۵ برنز رکورد دار است. ژاپن با ۲۴ طلا ۳۰ نقره و ۷۵ برنز دوم و کره جنوبی با ۱۵ طلا، ۲۹ نقره و ۵۹ برنز سوم شدند. ایران تا کنون در هیچ بخشی در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال کسب نکرده است.