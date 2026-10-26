به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز، ۴ آبان ۱۴۰۵، کار خود را با افزایش ۸۷ هزار واحدی آغاز کرد؛ اما با افزایش عرضه در برخی گروه‌های معاملاتی، از میزان رشد شاخص کاسته شد. در نیمه دوم بازار، بار دیگر تقاضا در بسیاری از نماد‌ها افزایش یافت و برخی سهام از محدوده منفی و حتی صف فروش به صف خرید رسیدند.

در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد ۰.۶۸ درصدی و افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۱ واحدی، در سطح ۸ میلیون و ۶۹ هزار واحد ایستاد.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن برخلاف شاخص کل با افت همراه شد و با کاهش ۳ هزار و ۹۴۸ واحدی، به سطح ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید.

بررسی جریان نقدینگی بازار نشان می‌دهد امروز ۹۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

ارزش معاملات بورس تهران در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین در پایان معاملات، حدود ۴۰۰ نماد، معادل ۴۷ درصد از کل بازار، در محدوده مثبت معامله شدند.