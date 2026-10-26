هواشناسی بوشهر وزش باد، تلاطم دریا و افزایش ابر و بارش پراکنده باران را در برخی نقاط استان پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز (دوشنبه) و فردا، غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی ساعت‌ها افزایش ابر از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

هادی سالاری افزود: در این مدت احتمال وقوع بارش پراکنده و خفیف باران (بیشتر روی دریا)، دور از انتظار نیست. ضمن اینکه در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب با وزش باد شمال غربی، سواحل جنوبی استان متلاطم است.

وی اضافه کرد:همچنین از اواخر هفته، دوباره با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در نواحی جنوبی از ظهر تا اوایل شب با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، در فراساحل در برخی ساعت‌ها ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و از اواخر وقت ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

به گفته سالاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۲۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۱۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۵۰ دقیقه خواهد بود.