سبحان حکیمی از شهرستان مشهد برای حضور در چهارمین دوره بازی های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ راهی سنگال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سبحان حکیمی، نماینده جودوی ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم روز سه شنبه ۵ آبان ماه به همراه کادر سرپرستی عازم استانبول و سپس سنگال محل برگزاری چهارمین دوره بازی های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ خواهد شد.
رقابتهای جودو این دوره از بازی ها با حضور ۹۴ ورزشکار از ۱۰ آبان ماه آغاز می شود و حکیمی به عنوان نماینده ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهد رفت.