رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت اثربخشی فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی گفت: این فعالیت‌ها باید به نتایج عملی و ملموس منجر شوند و غایت آنها تحقق عدالت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین همایش تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران بر ضرورت تدوین چارچوبی بومی و نقادانه برای تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی با مفهوم امروزی خود از مفاهیم شکل‌گرفته در دوره مدرن یا پسامدرن است، اظهار کرد: در گذشته نیز در جامعه ما نمونه‌های متعددی از کمک به نیازمندان و اقدامات خیرخواهانه وجود داشته است؛ هرچند این اقدامات در قالب تعاریف امروزی مسئولیت اجتماعی مطرح نمی‌شدند.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این حوزه به ادبیات و تعاریف مشخص نیاز دارد، تصریح کرد: در تدوین این ادبیات نباید صرفاً رویکردی ترجمه‌ای داشته باشیم؛ چراکه کشور ما از فرهنگ غنی، ادبیات پربار و اندیشمندان بزرگی در حوزه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای تولید دانش و شکل‌دهی به مفاهیم متناسب با شرایط جامعه خود بهره بگیریم.

منتظری افزود: در کنار استفاده از تجربیات دیگران، باید سهم خود را نیز در عرصه جهانی ایفا کنیم و از طریق تولید دانش، توسعه مفاهیم نظری و گسترش فعالیت‌های عملی، در پیشبرد این حوزه نقش داشته باشیم.

عدالت، معیار اصلی ارزیابی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت اثربخشی فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: سال‌ها پیش کتابی درباره مؤلفه‌های اجتماعی سلامت منتشر کردم و به این حوزه علاقه‌مندم؛ با این حال، معتقدم این فعالیت‌ها زمانی ارزشمند هستند که به نتایج ملموس منجر شوند و در نهایت، تحقق عدالت را دنبال کنند.

وی با اشاره به جایگاه عدالت در اندیشه اسلامی گفت: در نگاه اسلامی، عدالت صرفاً یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه خود موضوعیت دارد. استاد شهید علامه مرتضی مطهری نیز بر این نکته تأکید دارند که اگر چیزی ناعادلانه باشد، نمی‌توان آن را اسلامی دانست؛ این دیدگاه نشان می‌دهد که عدالت، معیار و میزان ارزیابی امور است.

منتظری همچنین با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره عدالت در اندیشه اسلامی و روایتی از وضعیت جامعه در دوران حکومت امام علی (ع)، بر ضرورت بهره‌گیری از این میراث فکری و فرهنگی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

ضرورت نگاه نقادانه به مفهوم مسئولیت اجتماعی

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به خاستگاه مفهوم مسئولیت اجتماعی در نظام سرمایه‌داری اظهار کرد: باید به بستری که این مفهوم در آن شکل گرفته است، توجه داشته باشیم. ما نسبت به نظام سرمایه‌داری و پیامد‌های آن، از جمله بهره‌برداری از فرودستان، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی و نابرابری، نقد جدی داریم؛ بنابراین، در عین بهره‌گیری از این مفهوم و تجربیات موجود، باید رویکردی نقادانه نیز به آن داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری هدفمند دومین همایش تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران گفت: برای برگزاری اثربخش این برنامه، باید چارچوب مفهومی و اهداف آن به‌روشنی مشخص باشد. جهاددانشگاهی نیز آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های علوم انسانی و اجتماعی و همکاری با مجموعه‌های مرتبط، در این مسیر مشارکت کند.

گفتنی است، دومین همایش تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران، به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی و مرکز تجربه‌نگاری مسئولیت اجتماعی سازمان جهاددانشگاهی تهران، روز‌های ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.

نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری این همایش با حضور مدیران ارشد جهاددانشگاهی و نمایندگانی از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اتاق بازرگانی تهران و رسانه مسئولیت اجتماعی برگزار شد.