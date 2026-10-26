به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران لاهیجان گفت: حسین شمسی سرچشمه، پدر شهید گرانقدر محمد شمسی سرچشمه در سن ۸۶ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

کریم فیروزی افزود: پیکر مرحوم حسین شمسی سرچشمه پس از تشییع، در جوار فرزند شهیدش، در گلزار شهدای مسجد جامع روستای سَطلسَر لاهیجان به خاک سپرده شد.

وی گفت: شهید محمد شمسی سرچشمه شهریور سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ و منطقه عملیاتی حاج عمران به فیض شهادت نائل آمد.