رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مصوبات کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر باید به نتایج ملموس اجتماعی منجر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهدی امیری اصفهانی در یکصد و پنجمین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مردمی و اجتماعی کشور، با طرح این پرسش که چرا با وجود فعالیت گسترده دستگاه‌ها و صرف هزینه‌های قابل توجه، نگرانی‌ها درباره وضعیت مواد مخدر در کشور همچنان افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که باید در زمینه هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها، تناسب برنامه‌ها با نیاز‌های جامعه، زمان‌بندی اجرا و نحوه ارتباط با گروه‌های هدف بازنگری کنیم.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت مشارکت اصناف، اقوام، گروه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از اعتیاد، گفت: نخستین گام، باورمندی این مجموعه‌ها به نقش و توانایی خود در پیشگیری است. باید ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج از دستگاه‌های عضو ستاد شناسایی و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که زمینه شکل‌گیری یک حرکت فراگیر اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد فراهم شود.

وی افزود: زمانی می‌توان در کاهش گرایش به مواد مخدر و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای موفق بود که خطرات و پیامد‌های مصرف این مواد به یک دغدغه عمومی تبدیل شود و جامعه نسبت به انواع مواد مخدر و آثار مخرب آنها آگاهی کافی داشته باشد.

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه پیشگیری باید همواره جایگاه محوری و اولویت بالاتری نسبت به اقدامات مقابله‌ای داشته باشد، ادامه داد: لازم است این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و حتی ساختار‌های سازمانی نیز نمود پیدا کند تا پیشگیری از اعتیاد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مواجهه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تغییرات سریع در حوزه مواد مخدر و ظهور پدیده‌های جدید، بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر سیاست‌ها و روش‌های مدیریتی تأکید و تصریح کرد: موضوعات، شیوه‌ها و ابزار‌های مرتبط با اعتیاد با سرعت زیادی در حال تغییرند و نمی‌توان مسائل امروز و فردا را با روش‌ها و ساختار‌های گذشته مدیریت کرد.

امیری اصفهانی ادامه داد: نظام پیشگیری باید پویا، انعطاف‌پذیر و متناسب با تحولات علمی و فناورانه باشد. علاوه بر شناخت دقیق مسائل امروز، باید برای مواجهه با تهدید‌های آینده نیز آمادگی داشته باشیم و روش‌های پیشگیری را متناسب با تغییر الگو‌های مصرف و ظهور پدیده‌های جدید بازطراحی کنیم.

وی با بیان اینکه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وظیفه‌ای عمومی در نظام حکمرانی است، افزود: مسئولیت پیشگیری صرفاً بر عهده یک دستگاه یا قوه نیست، بلکه همه دستگاه‌های حاکمیتی و آحاد مردم در این زمینه مسئولیت دارند. مشارکت اجتماعی و تقویت رویکرد پیشگیرانه باید جایگزین اتکای بیش از اندازه به مداخلات سخت و قضایی شود.

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به هزینه‌های گسترده اقدامات مقابله‌ای و ضرورت افزایش اثربخشی آنها، تصریح کرد: این شرایط ایجاب می‌کند که تمرکز ویژه‌ای بر پیشگیری داشته باشیم و با اولویت‌بندی صحیح مسائل، ظرفیت‌ها و منابع موجود را به سمت برنامه‌هایی هدایت کنیم که بیشترین اثر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

وی بر ضرورت هم‌زبانی میان دستگاه‌های مسئول و جامعه هدف تأکید کرد و گفت: پیام‌ها، روش‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه باید متناسب با ویژگی‌های گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی شوند. برای دستیابی به مشارکت حداکثری، لازم است مخاطبان را با گستره‌ای فراگیر ببینیم و از محدود کردن روش‌های ارتباطی و پیام‌رسانی به گروه‌های خاص پرهیز کنیم.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی مصوبات کمیته، افزود: تعداد مصوبات باید متناسب با اولویت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌ها باشد و هر مصوبه، ضمن برخورداری از زمان‌بندی مشخص، به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود.

وی گفت: ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به تعداد برنامه‌ها، گزارش‌های مکتوب و نمودار‌های ارائه‌شده محدود شود، بلکه باید آثار واقعی اقدامات و تغییرات ایجادشده در نگرش، ادراک و رفتار جامعه را نیز در بر گیرد. هدف نهایی آن است که نتایج برنامه‌های پیشگیرانه در زندگی مردم نمایان شود و به کاهش گرایش به اعتیاد و بهبود وضعیت بهبودیافتگان منجر شود.

رئیس کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین خواستار استفاده هم‌زمان از ارزیابی‌های خوداظهاری دستگاه‌ها و ارزیابی میدانی دبیرخانه شد و تصریح کرد: در کنار بررسی میزان اجرای برنامه‌ها، باید اثربخشی واقعی اقدامات نیز به‌طور دقیق سنجیده شود.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای سال آینده، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی پیشگیری از اعتیاد برای دستگاه‌های عضو و انعکاس به‌موقع آنها به سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد تا این برنامه‌ها در فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرند.

امیری اصفهانی افزایش مشارکت اعضای کمیته در تصمیم‌گیری‌ها را خواستار شد و گفت: نمایندگان اصلی دستگاه‌ها باید تا حد امکان شخصاً در جلسات حضور یابند و در صورت غیبت، نمایندگان جایگزین با اختیار کافی برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر شرکت کنند.