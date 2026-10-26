دادستان تهران در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، بر برخورد قاطع با رانندگی‌های خطرآفرین، ساماندهی دور دور‌های شبانه، توسعه خدمات غیرحضوری، تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی با اشاره به رفتار‌های پرخطر برخی رانندگان، به‌ویژه در بزرگراه‌های تهران، برخورد جدی و بازدارنده با این افراد را خواستار شد و حرکات زیگزاگی، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های مخاطره‌آمیز را از مصادیق اخلال در نظم عمومی دانست و تصریح کرد: این رفتار‌ها می‌تواند حوادث ناگواری به دنبال داشته باشد و جان شهروندان، به‌ویژه خانواده‌ها و کودکان، را به خطر بیندازد.

صالحی تأکید کرد: چنین حوادثی نباید صرفاً به‌عنوان تصادفاتی عادی تلقی شوند و از کنار آنها به‌سادگی عبور کرد. پلیس باید تمام ابعاد این حوادث را با دقت بررسی کند، مستندات لازم را جمع‌آوری و پرونده‌ها را به‌صورت دقیق تنظیم کند تا امکان برخورد قانونی و مؤثر با عاملان این رفتار‌ها فراهم شود.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی این پرونده‌ها افزود: لازم است برخورد‌ها سریع، قاطع و جدی باشد و جنبه بازدارندگی داشته باشد.

صالحی با اشاره به ضرورت پرهیز از زندانی‌کردن افراد در موارد غیرضروری، تأکید کرد که در برخی پرونده‌ها، به‌ویژه مواردی که رفتار رانندگان امنیت عمومی را مختل می‌کند، برخورد جدی قضایی و در صورت وجود شرایط قانونی، معرفی متهمان به زندان ضروری است.

صالحی با اشاره به معضل دورودور‌های شبانه در برخی خیابان‌های تهران،تدوین طرحی جامع، دقیق و قانونمند برای ساماندهی این وضعیت را خواستار شد و تأکید کرد: نباید اجازه داد رفتار‌های ناهنجار به‌تدریج به رویه‌ای عادی تبدیل شوند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلاتی که دورودور‌های شبانه برای تردد شهروندان ایجاد می‌کنند، افزود: این وضعیت می‌تواند عبور خودرو‌های امدادی، از جمله آمبولانس‌ها و خودرو‌های آتش‌نشانی، را با اختلال مواجه کند و در شرایط اضطراری، رسیدن به‌موقع نیرو‌های امدادی به افراد نیازمند کمک را به تأخیر بیندازد.

صالحی با اعلام حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی در این زمینه، خواستار تهیه طرح پیشنهادی با همکاری مسئولان مربوطه حداکثر ظرف ۲۰ روز و فراهم‌کردن مقدمات اجرای عملیاتی آن شد.