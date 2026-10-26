سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۶۱۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ از این استان به تهران و سایر استان‌ها در چهارم آبان خبر داد.

ارسال بیش از ۶۱۰ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران و سایر استان‌ها

ارسال بیش از ۶۱۰ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران و سایر استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۶۱۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ از این استان به تهران و سایر استان‌ها در چهارم آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

حسین اسلامی با اشاره به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی گفت: در این روز، ۲۹۲ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ از مازندران به تهران ارسال شد که ۱۹۴ هزار و ۷۹۲ کیلوگرم آن به میادین و ۹۸ هزار و ۴۱ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت اختصاص داشت.

وی افزود: در بخش کشتار، ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده به مقصد تهران ارسال شد که در نهایت ۶۱۱ هزار و ۶۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ را شامل می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در سطح استان را با احتساب فرآیند قطعه‌بندی و کاله، ۴۲۲ هزار و ۴۹۲ کیلوگرم اعلام کرد.

اسلامی ادامه داد: بخشی از ذخیره مرغ آماده طبخ استان نیز از طریق استان‌های همسایه، گلستان و گیلان، و همچنین زنجیره فروشگاهی افق کوروش در سطح مازندران برای تأمین نیاز بازار توزیع می‌شود.

وی با اشاره به ارسال محموله‌های مرغ به سایر استان‌ها گفت: ۷۹ هزار و ۳۶۸ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۴۴ هزار و ۷۵۰ قطعه مرغ زنده نیز از ظرفیت تولیدی مازندران به سایر مناطق کشور ارسال شد.

به گفته اسلامی، از مجموع مرغ‌های زنده ارسالی به سایر استان‌ها، ۳۷ هزار و ۳۵۰ قطعه به سمنان و ۷ هزار قطعه به گلستان اختصاص داشت.