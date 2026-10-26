­سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با لغو مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی، التهابات بازار خودرو کاهش می‌یابد.

عزت الله زارعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شد.

وی گفت: این موضوع کمک می‌کند تا التهابات بازار خودرو کاهش یابد و سایر موضوعات اثر گذار بر افزایش قیمت کالا‌ها نیز، در دست بررسی هستند.

گفتنی است؛ هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌ها باید بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شد، اجرای این مصوبه می‌توانست هزینه‌های گمرکی واردات کالا، به‌ویژه خودرو‌های وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش قیمت تمام‌شده خودرو‌ها را فراهم کند.