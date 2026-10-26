عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری گفت: اجرای سایبان در یک تحقیق کاربردی، آفتاب‌سوختگی و ترکیدگی میوه انار را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وحیده نرجسی با اشاره به نتایج این طرح پژوهشی افزود: استفاده از سایبان سفید ۵۰ درصد، به‌عنوان روش مدیریت تنش گرمایی و نوری، می‌تواند به تولید انار سالم و بازارپسند کمک کند.

وی اظهار کرد: این تحقیق بر روی رقم انار «ملس ساوه» انجام شده و موجب افزایش وزن میوه و مقدار آبمیوه، بهبود رنگ آریل و ترکیبات کیفی، کاهش دمای درخت و تاج میوه و در نهایت کاهش آفتاب‌سوختگی در سطح باغ شده است.

بر اساس این گزارش، باغداران انارستان ایران با ۸۵۰۰ هکتار باغ، بزرگ‌ترین سطح باغات یکپارچه کشور را به خود اختصاص داده‌اند و سالانه ۱۲۵ هزار تن انار تولید می‌کنند.