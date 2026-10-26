از زهرا نجاتی‌عارف، کاپیتان همدانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا استقبال شد.

استقبال از نجاتی عارف، نایب قهرمان مسابقات پاراآسیایی ناگویا در همدان

استقبال از نجاتی عارف، نایب قهرمان مسابقات پاراآسیایی ناگویا در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسابقات پاراآسیایی ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان برگزار شد و تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران پس از رقابت با تیم‌های حاضر، به دیدار فینال راه یافت.

زهرا نجاتی‌عارف گفت: در دیدار پایانی مقابل تیم چین به میدان رفتیم و با وجود تلاش بازیکنان، با نتیجه سه بر صفر شکست خوردیم و به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها دست یافتیم.

کاپیتان همدانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران افزود: این موفقیت حاصل تلاش همه بازیکنان و کادر فنی بود و امیدواریم با حمایت بیشتر از ورزشکاران، در رقابت‌های آینده نتایج بهتری کسب کنیم.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با کسب مقام دوم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.