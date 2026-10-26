مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه گفت : امروز همزمان با هفته‌ي نکوداشت پدافند غيرعامل، مراسمي با حضور مسئولان، فرهنگيان و دانش‌آموزان در دبيرستان ياران امام کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه با حضور در استودیوی خبرزاگرس گفت : بر اساس تقویم ملی، چهارم تا یازدهم آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است و در این مدت برنامه‌هایی با هدف تبیین کارکرد‌های پدافند غیرعامل، افزایش آگاهی عمومی و آموزش الزامات آمادگی در برابر تهدید‌ها در استان برگزار می‌شود.

اردلان حاتمی افزود: برنامه‌های امسال در کرمانشاه با نواختن زنگ پایداری در مدرسه شاهد یاران امام و با حضور معاون سیاسی استاندار، مدیران کل استانی و اعضای شورای پدافند غیرعامل استان آغاز شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به طور میانگین روزانه چهار تا ۶ برنامه در سطح استان اجرا می‌شود و محور اصلی فعالیت‌ها، برگزاری رزمایش‌های دورمیزی و عملیاتی برای افزایش آمادگی دستگاه‌ها در ارائه خدمات به مردم است.

حاتمی با اشاره به برنامه‌های حوزه زیستی اظهار کرد: رزمایش تخلیه اضطراری مدارس در شهر کرمانشاه، رزمایش سنجش پایداری ایستگاه‌های ارتباطی اپراتور‌های تلفن همراه، رزمایش امداد و نجات هلال‌احمر و رزمایش مرتبط با تهدید‌های شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته‌ای با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه زیستی استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: در روز‌های دیگر هفته نیز برنامه‌هایی در حوزه‌های سایبری و شیمیایی برگزار می‌شود و سه روز از این هفته به موضوع پدافند مردم‌محور و شهر آماده اختصاص یافته است؛ رویکردی که بر نقش مردم به عنوان سرمایه اصلی کشور در مدیریت بحران‌ها و حفاظت از زندگی و زیرساخت‌ها تأکید دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه از پیش‌بینی برنامه‌های جداگانه برای شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: برنامه‌ها متناسب با موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و نیاز‌های هر شهرستان طراحی شده است. برای نمونه، در شهرستان‌هایی که دارای تأسیسات صنعتی حساس هستند، از جمله هرسین، توجه ویژه‌ای به آمادگی این مجموعه‌ها و اجرای رزمایش‌های مرتبط شده است.

حاتمی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رزمایش در مرز پرویزخان به عنوان پایلوت خبر داد و افزود: با توجه به وجود مرز‌های تجاری و تردد در شهرستان‌هایی مانند قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، ثلاث‌باباجانی و پاوه، آمادگی در حوزه پدافند زیستی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از اجرای یک رزمایش جدید برای سنجش آمادگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز خبر داد و گفت: در این برنامه، یک اداره کل به صورت تصادفی انتخاب می‌شود و پس از اعلام ساعت صفر، کارکنان باید در مهلت تعیین‌شده و متناسب با سناریوی تهدید، ساختمان را تخلیه کنند. هدف از این رزمایش، ارزیابی آمادگی کارکنان و حفظ توان واکنش سریع در شرایط اضطراری است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تداوم این فعالیت‌ها در طول سال گفت: اجرای چند برنامه محدود در یک هفته، بدون پیگیری و ارزیابی نتایج، کافی نیست؛ بلکه باید برنامه‌های پدافند غیرعامل هر سال نسبت به سال قبل تقویت شود و اقدامات انجام‌شده به افزایش واقعی آمادگی جامعه منجر شود.

حاتمی با بیان اینکه شعار امسال «ایران پایدار» است، افزود: پایداری و تاب‌آوری جامعه از محور‌های اصلی برنامه‌های پدافند غیرعامل است و برای تحقق آن باید آموزش، فرهنگ‌سازی و آمادگی زیرساخت‌ها به صورت مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به تهدید‌های سایبری اظهار کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی، حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش آگاهی عمومی درباره تهدید‌های سایبری اهمیت بیشتری یافته است. کشور روزانه با بیش از هزار حمله سایبری از خارج مواجه است که آمادگی مجموعه‌های مسئول در حوزه سایبری مانع از وارد آمدن آسیب‌های گسترده شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های عمومی و تخصصی گفت: هدف این است که پدافند غیرعامل به بخشی از فرهنگ عمومی و زندگی روزمره مردم تبدیل شود و دستگاه‌ها، خانواده‌ها و مجموعه‌های مختلف جامعه برای مواجهه با بحران‌ها و تهدید‌های احتمالی آمادگی بیشتری داشته باشند.