به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی امروز در نشست خبری گفت: در آیین تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر استان از پیشکسوتان و نامداران فرهنگ و هنر استان که دارای نشان‌ ها و درجات هنری هستند، همچنین دریافت‌ کنندگان نشان خادمی قرآن از رؤسای جمهور و خادمان فرهنگ رضوی تجلیل می‌ شود.

حسین مسگرانی افزود: این آیین با هدف معرفی چهره‌ های اثرگذار فرهنگ و هنر خراسان رضوی به نسل جوان و عموم مردم و پاسداشت سال‌ ها فعالیت و تلاش این پیشکسوتان در عرصه‌ های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه آموزشی و جریان‌ ساز این هنرمندان بیان کرد: بسیاری از این نامداران، علاوه بر خلق آثار ارزشمند و تأثیرگذار، در حوزه‌ های تخصصی خود از مدرسان توانمند بوده‌ اند و نقش مهمی در انتقال تجربه، تربیت نسل‌ های جدید و رونق فرهنگ و هنر استان داشته‌ اند.

مسگرانی ادامه داد: در این همایش، هنرمندان و پیشکسوتانی که عموما بیش از ۶۰ سال سن دارند و سال‌ ها در عرصه‌ های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت کرده‌ اند، گرد هم می‌ آیند تا ضمن قدردانی از خدمات و دستاوردهای آنان، زمینه آشنایی بیشتر جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با سرمایه‌ های انسانی و فرهنگی استان فراهم شود.