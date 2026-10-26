به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ کامران بخشی‌پور گفت: مأموران کلانتری ۱۴ لوشان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک کامیون ایسوزو را برای بازرسی متوقف و ۱۰ رأس گوساله بدون مجوز حمل و بهداشت را در این خودروی باری کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این تعداد دام را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده ۳۹ ساله این کامیون به مرجع قضائی معرفی و دام‌های کشف‌شده به دامپزشکی شهرستان تحویل داده شد.