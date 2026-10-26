در قالب نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی، ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران به عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه استان در قالب نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی به عتبات عالیات اعزام شدند.

آیین اعزام این زائران با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، حجت‌الاسلام قربانی معاون فرهنگی و اجتماعی این اداره کل و فاضلی رئیس اداره حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی در این مراسم با اشاره به جایگاه زیارت حضرت سیدالشهدا (ع)، بر بهره‌مندی از فرصت‌های معنوی این سفر و تقویت پیوند قلبی با مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش خادمان در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بقاع متبرکه، تکریم این قشر و توجه به ابعاد معنوی و فرهنگی فعالیت‌های آنان را از موضوعات مهم در مجموعه اوقاف دانست.

اعزام این خادمان در راستای اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش و فراهم‌کردن فرصت زیارت عتبات عالیات برای خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران انجام شد.