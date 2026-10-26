به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز ۴ آبان ۱۴۰۵ از دستگیری عاملین درگیری توسط پلیس در شهرستان داراب تا کشف سوخت قاچاق در کامیون حمل اثاثیه را در بسته خبر‌های پلیس بخوانید.

دستگیری عاملین درگیری توسط پلیس

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عاملین نزاع و درگیری دسته جمعی در میدان الله این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: در پی وقوع درگیری دسته جمعی در میدان الله و انتشار فیلم لحظه درگیری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با حضور در محل درگیری تحقیقات خود را آغاز و پس از شناسائی افراد دخیل در این نزاع دسته جمعی و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، ۵ نفر را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضابی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با افرادی که به هر نحوی مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کشف سوخت قاچاق در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۳۴ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوییل در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی اظهار داشت: در راستای مبارزه هوشمندانه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی از حمل فرآورده‌های نفتی غیرمجاز از نوع گازوئیل در کمربندی شهرستان شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی، مأمورین این پلیس با انجام گشت‌های هدفمند و نامحسوس در محور‌های مواصلاتی و کمربندی شیراز، موفق به توقیف ۳ دستگاه کامیون و وانت حامل ۳۴ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز شدند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۷ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از توقیف ۳ دستگاه خودرو و کشف انواع کالای قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی بیضاء هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی موفق به توقیف ۳ دستگاه خودرو از نوع پراید، نیسان و کامیون حامل بار شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، ۲۰ حلقه لاستیک، ۵ کارتن لنت، ۱۰ عدد پمپ کفکش، ۳۰۰ کیلوگرم گیاه دارویی آویشن و یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ برقی خارجی بزرگ کشف شد.

فرمانده انتظامی بیضاء با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از شناسایی ۳ سارق و یک نفر مالخر در این شهرستان خبر داد

سرهنگ ذبیح اله رضایی اظهار داشت: با توجه به وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سپیدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، ۳ نفر سارق و یک نفر مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به اعتراف سارقان به ۴۷ فقره سرقت، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

دستگیری عامل تیراندازی در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در روستای مشتان همراه با مجروحیت یک نفر و تخریب اموال خصوصی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات تخصصی و رصد اطلاعاتی، عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد، عنوان داشت: نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

کشف زغال و لوازم خانگی فاقد مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل زغال و لوازم خانگی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی حین ایست و بازرسی و پایش محور‌های مواصلاتی و با هماهنگی قضایی، موفق به توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف ۶۰۰ کیلوگرم زغال و ۳ دستگاه یخچال، تلویزیون و آبسردکن فاقد مجوز شدند.

سرهنگ "رضایی‌زاده " با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

سوخت قاچاق در کامیون حمل اثاثیه

فرمانده انتظامی آباده از کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در کامیون حمل اثاثیه منزل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه‌نیا اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب شهرستان آباده حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه کامیون حمل اثاثیه منزل مشکوک و دستور توقف صادر کردند.

وی بیان داشت: در این راستا ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو، ۴۸ گالن حاوی ۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده خاطر نشان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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