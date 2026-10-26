به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین اردوی تیم ملی هندبال مردان ایران بعد از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا از ۵ آبان در تهران آغاز خواهد شد.

نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران، ۱۹ بازیکن را برای حضور در این اردو فراخوانده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، امید عنایتی جو، میلاد قلندری، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، روح‌الله عادلخانی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سرپوشی، فواد فرهادی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی و سعید علوی