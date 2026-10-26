قائم‌مقام مدیر سرشماری آذربایجان شرقی از ضرورت مراجعه حضوری به خانوار‌های دارای اطلاعات ناقص خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد اطلاعات سرشماری جدید به‌صورت ثبتی و بدون مراجعه حضوری جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی در برنامه تلویزیونی «سحرلر» با تأکید بر نقش آمار دقیق در برنامه‌ریزی و توسعه کشور اظهار کرد: در مرحله جدید سرشماری، اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی مبنای اصلی جمع‌آوری داده‌ها است و اطلاعات خانوار‌هایی که پرونده ناقص دارند، از طریق مراجعه حضوری یا تکمیل اطلاعات در سامانه «دولت من» تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به روند رشد و تحولات جمعیتی استان افزود: جمعیت آذربایجان شرقی از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر رسیده است؛ با این حال، افزایش میانگین سنی جمعیت و روند سالمندی از مسائل مهم جمعیتی استان به شمار می‌رود.

ذوقی از سرپرستان خانوار‌هایی که برای تکمیل اطلاعات پیامک دریافت می‌کنند، خواست با مراجعه به سامانه «دولت من» و ثبت اطلاعات موردنیاز، در اجرای دقیق سرشماری و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور همکاری کنند.