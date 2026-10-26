به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی؛ تعداد مشمولان کالابرگ در استان خراسان رضوی را ۶ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۸۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به طور دقیق برای سه میلیون و ۹۴۶ میلیون نفر در استان بر اساس خوداظهاری‌ های انجام شده توسط مردم و بررسی تقاضاها صورت گرفته است.

حمیدرضا محمدی در خصوص روند پرداخت مطالبات فروشگاه‌ های عرضه‌ کننده کالابرگ توضیح داد: طبق روال معمول پس از خرید کالابرگ توسط مردم، بین ۲ تا چهار هفته زمان نیاز است تا دولت مطالبات فروشگاه‌ ها را تسویه کند.

وی با اشاره به روند پرداخت مطالبات فروشگاه‌ های کالابرگ تاکید کرد: تأخیر در واریز مبالغ به حساب فروشگاه‌ ها مربوط به فرآیندهای بودجه‌ ای و بانکی است و به محض تأمین بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، مبالغ در کوتاه‌ ترین زمان به حساب فروشگاه‌ ها واریز می‌شود.

محمدی با رد مسئولیت وزارت کار در تأخیر پرداخت مطالبات فروشگاههای عرضه کننده کالابرگ تصریح کرد: وزارت کار دبیر این فرآیند است، اما متولی اصلی بخش ریالی و پولی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند.

وی افزود: به محض اینکه پول به حساب شرکت «فارا» (شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان) واریز شود، فرآیند تسویه به حساب فروشگاه‌ ها بسیار سریع انجام می‌ شود؛ بنابراین طولانی شدن این مسیر مربوط به وزارت کار نیست.

معاون اداره کل تعاون خراسان رضوی با ارائه آماری از زیرساخت‌ های توزیع در استان اظهار کرد: هم اکنون تعداد فروشگاه‌ های عرضه‌ کننده کالابرگ در استان ۳۳ هزار و ۵۵۴ مورد و تعداد پایانه‌ های فروش ۶۰ هزار و ۲۹۱ عدد است.

محمدی گفت: برای پیگیری دقیق‌ تر وضعیت می‌ توان در سامانه «hemayat.sfara.ir» می‌ توان مراجعه کرد و همچنین اطلاعات تکمیلی از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قابل استعلام است.