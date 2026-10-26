مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از افزایش ۵۰ درصدی تعداد اعضای کاروان ورزشی این استان در رویداد بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسن سلطانی با اشاره به ارزیابی عملکرد ورزشکاران استان در دو دوره اخیر بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان‌دهنده شیب صعودی حضور نخبگان ورزشی قم در عرصه‌های بین‌المللی و به تبع آن ارتقای جایگاه مدال‌آوری استان است.

وی افزود: در دوره پیشین این مسابقات (هانگژو)، کاروان ورزشی قم با ترکیب ۵ ورزشکار و ۳ داور و در مجموع با ۸ نماینده حضور یافت؛ این در حالی است که در بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶، این آمار با رشدی ۵۰ درصدی به ۱۲ نفر شامل ۸ ورزشکار، ۳ داور و ۱ مربی ارتقا یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: تفکیک آمار اعزامی‌ها حاکی از آن است که تعداد ورزشکاران اعزامی استان از ۵ نفر در دوره گذشته به ۸ نفر در ناگویا رسیده که بیانگر رشدی معادل ۶۰ درصد در این بخش است؛ موفقیتی که نویدبخش درخشش بیشتر ورزشکاران قمی در میدان‌های آسیایی است.