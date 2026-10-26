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فرمانده انتظامی شهرستان فومن از دستگیری ۳ سارق سابقهدار خودرو و کشف خودروی سرقتی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین عاشوری گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودرو سواری، مأموران پلیس آگاهی و انتظامی با انجام اقدامات پلیسی، ۳ متهم را در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان ۳۴، ۴۰ و ۴۳ ساله در تحقیقات به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند و خودروی سرقتی نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فومن گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.