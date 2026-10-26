مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سومین اهدای عضو استان در سال جاری خبر داد و گفت: با ایثار خانواده زنده‌یاد یوسف قلی زاده، جوان ۱۷ ساله اهل زنجان، چهار بیمار نیازمند پیوند عضو از فرصت دوباره زندگی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛شهریار اماموردی گفت: سومین اهدای عضو استان در سال جاری، سوم آبان پس از تأیید مرگ مغزی زنده‌یاد یوسف قلی زاده و با رضایت آگاهانه خانواده وی انجام شد.

وی افزود: با موافقت خانواده زنده‌یاد قلی زاده، قلب، کبد و کلیه‌های وی برای پیوند به بیماران نیازمند عضو اهدا شد تا فرصتی دوباره برای ادامه زندگی آنان فراهم شود.

اماموردی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو، از شهروندان خواست با ثبت‌نام در پایگاه اینترنتی اهدای عضو به نشانی ehdacenter.ir برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ اهدای عضو و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت این اقدام انسان‌دوستانه می‌تواند زمینه نجات جان بیماران بیشتری را فراهم کند.