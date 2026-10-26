به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری اراک از پیش‌بینی مسیر دوچرخه‌سواری، فضا‌های سبز و امکانات شهری در طرح پیاده‌راه‌سازی هسته مرکزی اراک خبر داد.

محمد رضایی با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح پیاده‌راه‌سازی مرکز اراک در محدوده حدفاصل خیابان محسنی تا میدان شورا افزود: این طرح با هدف بهبود تردد، ارتقای کیفیت محیط شهری و ایجاد فضایی ایمن و مناسب برای حضور شهروندان اجرا می‌شود.

او افزود: در طراحی این طرح، توسعه حمل‌ونقل پاک و ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری با توجه به اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.

رضایی با بیان این که عرض این مسیر در بخش‌هایی ۳.۵ متر در نظر گرفته شده و سطح آن حدود ۱۵ سانتی‌متر پایین‌تر از جداره پیاده‌راه اجرا می‌شود تا از توقف و پارک خودرو‌ها جلوگیری شود و تردد به خودرو‌های مجاز و موارد ضروری محدود بماند، ابراز داشت: در برخی نقاط نیز عرض مسیر سواره‌رو تا ۵.۵ متر افزایش می‌یابد تا امکان تردد و توقف موقت خودرو‌های امدادی و خدماتی و رسیدگی به شرایط اضطراری فراهم باشد.

او با اشاره به مصالح مورد استفاده در طرح، بیان داشت: کف‌سازی پیاده‌راه با سنگ‌های گرانیت به ضخامت چهار تا ۱۰ سانتی‌متر انجام می‌شود و در انتخاب مصالح، کیفیت و دوام مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری اراک همچنین از پیش‌بینی فضا‌های سبز، باغچه‌ها، آب‌نماها، المان‌های شهری و محل‌های نشستن در این طرح خبر داد و گفت: این امکانات می‌تواند به افزایش جذابیت محیط و فراهم‌شدن فضایی برای حضور و تعامل شهروندان کمک کند.

رضایی با اشاره به دشواری‌های احتمالی اجرای عملیات عمرانی برای کسبه و شهروندان ابراز داشت: تلاش می‌شود عملیات اجرایی با حفظ کیفیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و پیاده‌راه مرکزی اراک به فضایی زیبا، ایمن و مناسب برای شهروندان تبدیل شود.