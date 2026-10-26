سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع انفجار منجر به آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی چهارطبقه در خیابان آیت، بعد از تقاطع خیابان پدرثانی خبر داد و گفت: این حادثه بدون مصدومیت و تلفات جانی مهار شد.

انفجار و آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی به علت نشت گاز

انفجار و آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی به علت نشت گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه ظهر امروز، حادثه انفجار منجر به آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی با آدرس خیابان آیت، بعد از تقاطع خیابان پدرثانی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

بر این اساس، سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند در یک ساختمان چهارطبقه مسکونی که هر طبقه یک واحد ۷۰ متری است و خالی از سکنه بود و سکنه در آن حضور نداشتند، طبقه چهارم دچار انفجار شده است.

ملکی افزود: شدت انفجار به حدی بود که واحد مذکور از دو طرف تخریب شد و بخشی از دیوار‌های اطراف نیز تخریب و به پایین ریخته بود.

وی ادامه داد: سه دستگاه خودرو در پایین ساختمان پارک شده بود که در اثر این حادثه دچار خسارت و آسیب شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آتش‌سوزی در چند نقطه از واحد مذکور گفت: آتش‌نشانان آتش را خاموش کردند و ایمن‌سازی‌های لازم را انجام دادند.

ملکی با اشاره به اینکه خوشبختانه کسی در ساختمان حضور نداشت و ساختمان خالی بود، تصریح کرد: این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت.

وی در تشریح علت حادثه گفت: با حضور کارشناسان و بررسی‌ها مشخص شد با توجه به اینکه ساکنان در مسافرت بودند و ساختمان را ترک کرده بودند، احتمالاً به دلیل بی‌احتیاطی، نشت گاز از یکی از وسایل گازسوز صورت گرفته و به مرور باعث ایجاد شلنگ جرقه شده است.

ملکی افزود: با توجه به تخلیه بودن خانه، احتمال دارد کنتاکت یخچال باعث این انفجار شده باشد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه مورد مصدومیت نداشتیم و خیلی زود آتش خاموش شد و محل تحویل عوامل انتظامی و شهرداری شد و آتش‌نشانان در حال مراجعت هستند.