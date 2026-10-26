توسعه ورزش و حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه در استان کرمان
همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش، طرحهای ورزشی شهرستان رفسنجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش، طرحهای ورزشی شهرستان رفسنجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به بهرهبرداری رسید؛ برنامههایی که در کنار توسعه زیرساختهای ورزشی، بر تقویت مشارکت خیران و حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه نیز تمرکز داشت.
مرضیه مهدوی در آیین افتتاح آکادمی بوکس باشگاه مشتزنی رفسنجان: در هفته تربیتبدنی و ورزش، چهار پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد که گامی در مسیر توسعه امکانات ورزشی برای جوانان و شهروندان است.
توسعه فضاهای ورزشی به ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی کمک میکند و امیدواریم جوانان و مردم رفسنجان از امکانات فراهمشده بهرهمند شوند.