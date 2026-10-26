هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، طرح‌های ورزشی شهرستان رفسنجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، طرح‌های ورزشی شهرستان رفسنجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به بهره‌برداری رسید؛ برنامه‌هایی که در کنار توسعه زیرساخت‌های ورزشی، بر تقویت مشارکت خیران و حمایت از افراد دارای نیاز‌های ویژه نیز تمرکز داشت.

مرضیه مهدوی در آیین افتتاح آکادمی بوکس باشگاه مشت‌زنی رفسنجان: در هفته تربیت‌بدنی و ورزش، چهار پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که گامی در مسیر توسعه امکانات ورزشی برای جوانان و شهروندان است.

توسعه فضا‌های ورزشی به ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند و امیدواریم جوانان و مردم رفسنجان از امکانات فراهم‌شده بهره‌مند شوند.